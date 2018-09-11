"Собибор" Константина Хабенского выдвинули на "Оскар"

Фильм Константина Хабенского "Собибор" выдвинут российским оскаровским комитетом на соискание премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Собибор" выдвинут большинством голосов. Назывались и "Довлатов", и "Лето", но понятно, что на "Оскар" выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию", - рассказал РИА Новости член оскаровского комитета продюсер Александр Роднянский.

"Картина "Собибор" выдвинута на "Оскар" от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта", - в свою очередь заявил Интерфаксу председатель оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов.

"Собибор" стал режиссерским дебютом Хабенского, также актер исполнил в нем главную роль. В фильме также снялись Кристофер Ламберт, Михалина Ольшанска, Филипп Рейнхардт и Мария Кожевникова.

Картина снята по мотивам книги Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие". В ней рассказывается о том, как лейтенанту советской армии, оказавшемуся в концлагере Собибор, удалось организовать восстание заключенных в 1943 году, передает ВВС.

Автором идеи фильма стал министр культуры России Владимир Мединский. "Я не автор сценария. Я написал историю на несколько страничек и отдал ее продюсеру, не синопсис, а просто историю. В свое время я интересовался этой историей - она потрясающая, просто уникальная", - рассказывал он.

При этом министр подчеркивал, что гонорар за участие в создании фильма не получал.