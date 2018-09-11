СМИ: В Белом доме ограничили использование мобильных телефонов

В США на фоне утечек конфиденциальной информации в Белом доме ужесточились правила пользования мобильными телефонами. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщает в понедельник, 10 сентября, CNN.

По их словам, по поручению главы администрации президента Джона Келли, еще с января сотрудникам, которые работают в Западном крыле Белого дома, запретили проносить туда личные мобильные телефоны.

При этом отмечается, что работники все это время могли пользоваться внутри здания специальными служебными телефонами, однако теперь им придется оставлять их на рабочем месте, если их позовут на брифинг или совещание.

Отмечается, что ранее сотрудникам также разрешалось оставлять служебные мобильники в специальных шкафчиках, однако теперь им запретили это делать, передает korrespondent.net.