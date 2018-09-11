Сотрудники Ryanair снова объявили забастовку

Сотрудники ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair планируют 12 сентября провести забастовку во всех немецких аэропортах. Ожидается, что он продлится в течение суток.

В частности, указано, что забастовка начнется в три час ночи в среду и продлится до того же времени через сутки. Профсоюз Ver.di призвал к забастовке немецких бортпроводниц и бортпроводников Ryanair.

Как сообщается, пилоты и бортпроводники добиваются улучшения условий труда и увеличения зарплат. Очередной раунд переговоров между работниками и руководством авиакомпании результатов не принес.

Месяц назад пилоты лоукостера в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, в результате которой были отменены около 400 рейсов, отмечает korrespondent.net.