12-летний школьник из Криулянского района написал письмо спикеру парламента. И получил ответ

12-летний ученик из села Коржова Криулянского района обратился к председателю парламента с просьбой отремонтировать часть дороги между Балабанештами и Вадул-луй-Водэ. Об этом Даниел Чиреш написал спикеру в письме. Он рассказал, что ежедневно ездит на учебу в столицу по дороге, которая почти разрушена.

"Я не очень-то смелый, даже застенчивый, но мне очень хотелось решить проблему с дорогой. Неважно, сколько тебе лет, важно проявлять инициативу", - написал ученик 7-ого класса Даниел Чиреш.



Обычно по дороге в школу Даниел повторяет домашнее задание.



"Я держу книгу на коленях и концентрируюсь, а когда мама проезжает по яме, то книга прыгает в руках и я теряю строчку", - продолжил Даниел.



Во время посещения парламента Даниел оставил спикеру письмо. Вскоре последовал и ответ. Андриан Канду написал в фэйсбук, что эту дорогу отремонтируют еще до начала зимних праздников. Это предусматривает карта ремонта дорог, разработанная в рамках правительственной программы.



Мама Даниела была приятно удивлена ответом спикера.



"Я и не знала об этом, а потом увидела сообщение в соцсетях. Знаю, что просьба не по адресу. Некоторые пользователи интернета написали: какое отношение председатель парламента имеет к ремонту дорог? Но раз он рассмотрел этот вопрос, прочел письмо, надеюсь он направит его в компетентные учреждения", - рассказала мать мальчика для publika.md.



Даниел заявил, что если проблему не решат, он снова направит письмо спикеру.