Павел Филип отдал дань памяти жертвам трагедии 11 сентября

Сегодня мы вспоминаем тысячи жертв террористической атаки на США и молимся за упокоение погибших, а также за то, чтобы человечество больше не знало таких трагедий. Об этом говорится в послании премьер-министра Павла Филипа в годовщину событий 11 сентября 2001 года.

"17 лет назад крушение башен-близнецов поразило весь мир и изменило ход истории. Тогда мы все увидели истинное проявление терроризма и осознали, что только вместе можем с ним справиться", - цитирует сообщение Филипа в соцсети point.md.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате атаки погибли более трех тысяч человек.