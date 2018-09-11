По нескольким адресам на Буюканах отключат воду

Столичный поставщик воды предупреждает о временных отключениях. В среду, 12 сентября, без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам: ул. Ион Крянгэ, 22/1, 22/2, ул. Поликлиника, ул. Цэрыней, 107 (включая номера с дробью), ул. Николае Костин, 61, 63, 65 (включая номера с дробью).

По информации „Apă-Canal Chișinău”, отключения запланированы на период с 09.00 до 15.00, когда будут выполняться работы по замене клапанов и счётчиков воды. Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения, передает ipn.md.

По завершении работ подача воды будет возобновлена в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.