Участок одной из центральных улиц перекроют на месяц, изменятся маршруты общественного транспорта

Движение транспорта по улице Тигина, на отрезке между улицами Букурешть и Щусева, будет полностью приостановлено в период с 17 сентября по 21 октября.

Такое решение вызвано выполнением работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей, сообщили в мэрии.



На этот период общественный транспорт будет перенаправлен на другие улицы. Автобус № 9 будет сворачивать с улицы Тигина на проспект Штефан чел Маре, следовать по улицам Измаил, Александру Бернардацци, снова Тигина, Алексей Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.



Водителей, проезжающих через этот район, просят следовать указаниям временных дорожных знаков, передает ipn.md.

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