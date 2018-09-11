В Нигерии взорвался газовоз: погибли 35 человек

В Нигерии в результате взрыва газовоза погибли, по меньшей мере, 35 человек, еще более 100 были травмированы. Об этом вечером в понедельник, 10 сентября, сообщает Reuters.

"Мы подтверждаем, что 35 человек погибли и более ста получили ранения. Большая часть из тех, кто погиб, прибежали на место происшествия, чтобы посмотреть, что произошло", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около заправочной станции в штате Насарава в центральной части страны, передает korrespondent.net. Причина взрыва пока не известна.