Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, который просит о второй встрече. Об этом вечером в понедельник, 10 сентября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.
По ее словам, Белый дом уже рассматривает возможные даты новой встречи.
"Основная цель письма заключалась в том, чтобы просить и запланировать еще одну встречу с президентом, к которой мы открыты и уже находимся в процессе ее планирования", - заявила Сандерс.
Также она подтвердила, что новое послание руководителя КНДР передано Трампу, передает korrespondent.net.
"Это было очень теплое, очень хорошее письмо, обнародовать его содержание полностью мы не будем, если только лидер Северной Кореи не даст на это согласие", - добавила она.
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