В Британии впервые показали испытания прототипа электрического такси с вертикальным взлетом и посадкой. Это первая подобная разработка в стране, утверждает The Times.
Над проектом работает компания Vertical Aerospace. Машины подобного типа получили название eVTOL (electric vertical take-off and landing — электрический вертикальный взлет и посадка), передает korrespondent.net.
Как сообщает издание, разработчик рассчитывает, что летающее такси удастся запустить в производство и начать продавать в ближайшие четыре года. Перед этим нужно будет получить разрешения органов, отвечающих за безопасность полетов.
По задумке, такси сможет работать по существующим летным правилам, так как будет использовать действующие аэро- и хелипорты.
Разработка Vertical Aerospace сможет перевозить до четырех пассажиров и развивать скорость до 186 миль в час (почти 300 км/ч). Предполагается, что такси, оснащенное четырьмя вертикально расположенными винтами, сможет пролететь до 150 км. Однако его более мощная версия, выпуск которой запланирован на еще более поздний срок, сможет преодолевать до 800 км.
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