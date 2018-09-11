Идет по пути Билла Гейтса: создатель Aliexpress уходит из бизнеса

Основатель одной из крупнейших интернет-компаний Alibaba Group Джек Ма заявил, что готовится оставить пост главы холдинга через год. Его преемником в председательском кресле станет исполнительный директор Alibaba Group Дэниэл Чжан.

Объявляя о своем решении, 54-летний бизнесмен обратился к акционерам компании: "Одну вещь я могу твердо обещать: хотя Alibaba Group никогда не принадлежала только Джеку Ма, но Джек Ма всегда будет всецело принадлежать Alibaba Group".

Годовой период, по словам нынешнего главы Alibaba Group, потребуется для передачи полномочий и плавного перехода компании под новое начало. Джек Ма хочет быть уверен, что смена руководства пройдет четко и без лишних потрясений для компании и акционеров, отмечает ВВС.

Бывший преподаватель английского языка Джек Ма стал одним из основателей компании Alibaba Group в 1999 году. За несколько лет до этого во время визита в США он открыл для себя интернет и обнаружил, что там крайне сложно найти какую-либо информацию о современном Китае. С тех пор Ма решил заняться бизнесом в интернете. Первым таким проектом стал онлайн-справочник, прототипом которого были "Желтые страницы", а затем пришла очередь торговой площадки, в создании которой Джек участвовал с несколькими своими друзьями.

Alibaba Group быстро стала одной из самых стремительно растущих компаний на китайском рынке, а затем и в мире. В этом году капитализация компании достигла 500 млрд долларов США, а ее прибыль за прошлый финансовый год составила 39,9 млрд.

Ма признается, что на занятие благотворительностью его вдохновил пример Билла Гейтса. "Ну и что, что я никогда не смогу стать таким же богатым, как он? Зато есть кое-что, в чем я смогу поступить намного умнее: уйти из бизнеса раньше".

"Мое увольнение станет не концом эпохи, а началом новой. Мир большой, а я еще молод, - говорит Ма, которому 10 сентября исполняется 54 года. - Почему бы не попробовать что-то новое?"

Гейтс окончательно отошел от управления Microsoft в 2014 году, когда ему было почти 60.