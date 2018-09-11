Сотрудники московского аэропорта обнаружили 20 змей в ручной клади

Сотрудники таможни московского аэропорта Шереметьево изъяли у пассажира 20 змей из-за отсутствия на них документов, всех рептилий направили в центр передержки, сообщили в пресс-службе департамента природопользования.

"Десятого сентября 20 змей были изъяты сотрудниками таможни аэропорта. Владелец змей прибыл рейсом из Дюссельдорфа. По его информации, змеи были приобретены на международной выставке в Германии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рептилии находились в банках, упакованных в мешочки. Провоз осуществлялся в ручной клади, передает РИА Новости.

"Документов на пресмыкающихся не было предоставлено. В данный момент змеи находятся в центре "Простар-плюс" на карантине. Виды змей будут устанавливаться специалистами, по предварительной информации, ядовитых видов нет", — заключили в департаменте.