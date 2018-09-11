СМИ: Никита Михалков попал в больницу

Российский режиссер, актер и продюсер Никита Михалков попал в больницу. Об этом каналу "360" рассказал его коллега, художник и драматург Александр Адабашьян.

"Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится", — сказал артист.

По его словам, Михалков получил "малоприятную травму спортивного свойства", передает РИА Новости.

Никита Михалков родился в Москве в семье известного детского писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Наталии Кончаловской. Его дед по материнской линии — художник Петр Кончаловский, а прадед — известный русский художник Василий Суриков.