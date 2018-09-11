Рейсовый автобус, пять легковых машин и два грузовика столкнулись на юге Москвы, один человек погиб, пятеро получили ранения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате столкновения рейсового автобуса, пяти легковушек и двух грузовиков пострадали шесть человек, один из них погиб, пятеро госпитализированы", — сказал собеседник РИА Новости.
Как уточнил представитель экстренных служб, столкновение восьми транспортных средств произошло около дома 100 на Варшавском шоссе в столице, по направлению в сторону Московской области. Движение транспорта в настоящее время в этом районе затруднено.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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