Внимание, производители: отправляемый на переработку виноград должен иметь сертификат соответствия

Молдавские производители смогут продавать виноград, предназначенный для переработки, только после получения сертификата соответствия от Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и регистрации в реестре операторов в фитосанитарной области.

Как сообщили в ведомстве, проверка соответствия сортов винограда санитарным нормам осуществляется на основе испытаний в аккредитованной лаборатории. По просьбе экономического агента соответствие может быть дополнительно подтверждено сертификатом безопасности, передает Молдпрес.

Сертификат безопасности выдается по запросу на основании результатов лабораторных испытаний или на основании декларации о собственной ответственности за соблюдение правил использования средств защиты растений и удобрений.

«Только после получения результатов лабораторных испытаний с отрицательными результатами изготовителю выдается сертификат безопасности, на основании которого может продаваться виноград», - уточняет Управление по надзору за объектами производства продуктов питания растительного происхождения ANSA.