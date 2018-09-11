В Сеть утекли данные о новых iPhone

В китайской соцсети Weibo появились инсайдерские данные о новых моделях iPhone, которые корпорация Apple представит 12 сентября, об этом сообщает портал 9to5mac.

Как утверждает источник, информация о новых смартфонах появилась на закрытой презентации одного из крупнейших китайских сотовых операторов China Mobile. Инсайдеру удалось сфотографировать слайд, на котором были раскрыты подробности о новинках Apple.

Судя по снимку, американская корпорация планирует выпустить три новых iPhone с экранами на 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма. При этом первые две модели получат наименование iPhone XS и XS Plus, а последняя — iPhone XC, передает РИА Новости.

Также на снимке указаны цены новых смартфонов, которые составят 7388 юаней для iPhone XS, 8388 юаней для модели XS Plus, и 5888 юаней для iPhone XC.

Ранее Apple сообщила, что представит новые модели iPhone 12 сентября. Компания не уточнила, о каких моделях идет речь. Аналитики индустрии предположили, что корпорация представит три новые улучшенные модели.