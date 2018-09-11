"Хатико" из России почти месяц ждал хозяина из Владивостока

В Назарово, Красноярский край, шарпей почти месяц ждал своего хозяина из Владивостока. Мужчина-дальнобойщик приехал в город вместе с собакой, однако пес потерялся. Всё это время шарпей по кличке Сэм жил в ожидании.

Пса заметили в районе завода теплоизоляционных изделий еще в середине августа. Он выглядел ухоженным, но к людям близко не подходил — сидел на трассе, всматриваясь в проезжающие мимо автомобили. Его приютила местная жительница Марина, он ночевал и питался у нее, но днем просился на улицу и продолжал ждать.

«Сэм воет, скулит и лает. Он очень скучает по хозяину, эта порода такая — им сложно адаптироваться в новой семье», — рассказала женщина.

Марина опубликовала объявление о поиске хозяина в своем Инстаграме и городских группах. Вскоре хозяин Сэма откликнулся. Он вернулся за псом и забрал собаку домой. Хозяин и собака были очень счастливы видеть друг друга, передает Моя планета.