В США составили рейтинг худших авианосцев мира

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" вошел в рейтинг худших авианосцев и вертолетоносцев мира, составленный изданием Business Insider. Российский корабль занял в списке второе место. Его слабым местом названа проблемная силовая установка, что делает крейсер ненадежным.

Первую строчку составители перечня отдали китайскому авианосцу "Ляонин", являющемуся модернизированной версией советского авианесущего крейсера "Варяг". Он был достроен в КНР на базе корабля, купленного у Украины в 1998 году за 20 миллионов долларов. На вооружение "Ляонин" китайские вооруженные силы приняли в 2012 году, он стал первым авианосцем в составе флота КНР. В апреле 2018 года военное руководство признало, что из-за дефектов конструкции судно непригодно для модернизации, сообщает newsru.com.

На третьем месте в рейтинге стоит таиландское судно Chakri Naruebet, выпущенное в 1997 году. За последние 20 лет корабль в основном находился в порту. Впрочем, его использовали в спасательных операциях после подводного землетрясения в Индийском океане в декабре 2004 года, а также при наводнениях в Таиланде в 2010-м и 2011 годах.

Универсальный десантный корабль типа Wasp ВМС США занял четвертое место. Судно может перевозить истребители F-35 и грузовые конвертопланы Osprey. В комментарии отмечается, что такой тип кораблей практически не использовался американскими военными в важных морских операциях с 2004 по 2011 годы.

Пятое и шестое места поделили австралийские вертолетоносцы типа Canberra, выпущенные в 2014 и 2015 годах, которые с прошлого года из-за проблем с двигательной установкой находятся в ремонте.

Замыкает рейтинг самый дорогой в мире корабль - американский авианосец USS Gerald R. Ford. У введенного в эксплуатацию в июле 2017 года судна очень быстро выявились проблемы с силовой установкой. После испытаний в море авианосец неизменно отправляли в порт для устранения неполадок. В настоящее время у корабля нет сформированной авиагруппы, что делает его неготовым к боевым действиям.