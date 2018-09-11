Теракт 9/11: более тысячи жертв остаются неопознанными спустя 17 лет

Останки 1111 жертв теракта 9/11 произошедшего в Нью-Йорке в 2001 году, остаются неидентифицированными. За последние пять лет специалистам удалось установить личности очередных пяти погибших.

Жертвами 11 сентября 2001 года при разрушении зданий Всемирного торгового центра в результате теракта "Аль-Каиды"* стали 2753 человека, включая пропавших без вести и предположительно погибших. Только 1642, или около 60%, идентифицированы к настоящему времени, передает Reuters.

Исследования по анализу ДНК помогают опознать больше жертв, но служат малым утешением для американцев, чьи родные, возможно, были погребены на свалке Стейтен-Айленда, куда свозились развалины, оставшиеся от Всемирного торгового центра, передает newsru.com.

"Мы благодарны, что идентификация продолжается, но есть много материалов, которые можно было бы использовать в ходе расследования, если бы власти города не обращались с нами так бесцеремонно", - приводит агентство слова Дайаны Хорнинг, сын которой находился в северной башне Всемирного торгового центра, когда в здание врезался самолет. (Перевод по ТАСС.)

Сегодня президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения, объявленный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщается на сайте Белого дома.

"Поскольку террористическая угроза сохраняется, режим чрезвычайного положения, введенный 14 сентября 2001 года, и полномочия власти, принятые для решения чрезвычайной ситуации, должны продолжать действовать после 14 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Всего в результате четырех терактов погибли 2977 человек.