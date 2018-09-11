Не прошло и трех лет: в России стала официально доступна игра Pokemon Go

Два с небольшим года назад студия Niantic Labs выпустила мобильную игру Pokemon Go с элементами дополненной реальности. На несколько месяцев игра снискала невероятную популярность по всему миру, а самые разные связанные с ней события становились поводом для публикации в различных СМИ.

Российские пользователи не остались в стороне: сотни тысяч россиян присоединились к ловле и выращиванию виртуальных покемонов, а некоторые игроки из России даже ставили рекорды, а разные компании проводили акции, связанные с игрой. При этом официально игра не была доступна в российских версиях магазинов App Store и Google Play, и пользователям приходилось скачивать ее из других источников, рискуя заразить свое устройство вирусами. При этом некоторые предлагали блокировать сайты распространяющие в России Pokemon Go.

Сейчас о Pokemon Go вспоминают гораздо реже – игра давно утратила былую популярность, но все еще имеет свою преданную аудиторию и получает обновления. И вот, 11 сентября Pokemon Go официально стала доступна в России, пишет VC.ru со ссылкой на полученное пользователями письмо о доступности игры в России.

При этом издание отмечает, что сама Niantic Labs не анонсировала выход принесшей ей свыше 1 млрд долларов игры в России, а уведомление игрокам прислал сторонний сервис, передает newsru.com.

Можно предположить, что появление Pokemon Go в России вызовет небольшой всплеск интереса к этой игре, но вряд ли вызовет столь же повальное увлечение охотой на покемонов, как два года назад.