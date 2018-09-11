В работе "Яндекса" произошел сбой

Сбой в работе службы электронных сообщений «Яндекс.Почта» произошел утром 11 сентября, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работоспособность сайтов.

Также пользователи сообщают о перебоях в работе поисковика «Яндекса» и сервиса «Яндекс.Деньги». Сбой в работе «Яндекса» затронул жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Перми и других городов России.

Комментариев от пресс-службы «Яндекса» по этому поводу пока не поступало, отмечает meduza.io.