На пляжах Пхукета замечены ядовитые змеи

Туристов на Пхукете предупредили, что на пляжах могут быть ядовитые змеи, сообщает The Phuket News.

Спасатели забили тревогу после того, как местный житель снял на видео ядовитую морскую змею, которую он заметил на пляже Най-Янг и выложил этот пост в социальные сети. Как оказалось, ранее двух мертвых пресмыкающихся находили на Патонге, передает Моя планета.

Президент Phuket Lifeguard Club (Клуб спасателей Пхукета) Пратхают Чуаюань отметил, что в появлении змей на пляжах ничего необычного нет, иногда они выползают из моря.

«В большинстве случаев мы находим их уже мертвыми, поскольку к жизни на суше они не приспособлены», — заявил он. Но предупредил, что трогать и беспокоить змей опасно. И при обнаружении животного на пляже надо сообщить спасателю, ведь этот вид — ядовитый.