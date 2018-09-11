Молдаванка украла у мужа 200 тысяч леев и уехала за рубеж

До 12 лет заключения грозит 36-летней жительнице села Трифешты Резинского района за кражу денег из собственного дома.

Ее муж написал заявление в полицию, что женщина забрала около двухсот тысяч леев без его спроса и уехала за границу.

Сам мужчина долгое время работал за рубежом, а когда вернулся домой, обнаружил отсутствие денег. Заведено уголовное дело.