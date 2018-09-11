Владельцев магазинов в Румынии хотят обязать отводить молдавским товарам особые места на прилавках, рядом с продуктами местного производства. Такой законопроект зарегистрировали в парламенте соседней страны.
В проекте указано, что продавать так будут товары, произведенные в Молдове из молдавского же сырья. Авторы инициативы называют это экономической интеграцией двух стран. За нарушение этой нормы предполагается штраф.
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ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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Сегодня вы будете душой компании. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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