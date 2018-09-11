Иранцев арестовали за постановку "Сна в летнюю ночь" Шекспира

Два ведущих театральных деятеля Ирана были арестованы после публикации записи с репетиции пьесы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь".

Режиссера спектакля Мариама Каземи и театрального менеджера Саида Ассади взяли под стражу за совместный танец занятых в постановке актрис с мужчинами, что запрещено законами Исламской республики, передает Вести.ру.

Стражи порядка нагрянули к театральным деятелям вечером 9 сентября. Как уточнил представитель министерства культуры и исламской ориентации Ирана, после публикации трейлера больше всего вопросов возникло к использованной музыке и движениям актеров — в Сети забурлила дискуссия, поскольку иранские законы запрещают женщинам не только участие в различных мероприятиях с мужчинами, но и публичные танцы.

Впрочем, спустя несколько часов суд согласился выпустить Каземи и Ассади под залог в 1,5 миллиарда риалов за каждого (это около 23 тысяч долларов по курсу черного рынка и порядка 46,5 тысячи по официальному курсу).

Любопытно, что до задержания театральных деятелей комедию "Сон в летнюю ночь" показывали на протяжении недели, и у правоохранительных органов не возникало вопросов к режиссеру.