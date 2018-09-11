За последние несколько дней это второе сообщение о том, что Netflix приобретает права на показ российской кинопродукции.

10 сентября стало известно, что стриминговый сервис купил сериал «Хождение по мукам». В этой 12-серийной экранизации романа Алексея Толстого в числе прочих сыграли Юлия Снигирь и Анна Чиповская.