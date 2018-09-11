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Netflix купил два российских мультфильма
// фото: telegraf.com.ua
14:28, 11 Sep 2018
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Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ двух российских мультсериалов анимационной студии «Паровоз» — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг», сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении студии. Сделку осуществила компания Signal Media.

За последние несколько дней это второе сообщение о том, что Netflix приобретает права на показ российской кинопродукции.

10 сентября стало известно, что стриминговый сервис купил сериал «Хождение по мукам». В этой 12-серийной экранизации романа Алексея Толстого в числе прочих сыграли Юлия Снигирь и Анна Чиповская.

Мультсериал «Лео и Тиг» рассказывает о маленьком леопарде и тигренке, которые вместе исследуют природу Приморского края. Главные герои «Ми-ми-мишек» — бурый медвежонок Кеша, белый медвежонок Тучка и лисичка.
Сервис Netflix доступен в 190 странах мира. Его подписчиками являются около 130 миллионов человек, передает meduza.io.



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