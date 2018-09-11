Жители Бельц хотят подать в суд на мэрию из-за фермы, расположенной среди многоэтажек

Бельчане собираются подать в суд на мэрию за бездействие из-за фермы, которая расположена около многоэтажки. Годами они вынуждены терпеть грязь, зловоние и шум, исходящие от расположенного рядом домохозяйства. Мэрия лишь создала комиссию, которая до сих пор палец о палец не ударила. А свиньи и козы благоденствуют под крылом своего хозяина, которому нипочём скандалы возмущённых соседей.

По словам жильцов, созданная в мэрии комиссия только и сделала, что предписала убрать животных за пределы жилых районов до 1 сентября. Животновод, по их мнению, для отвода глаз свел со двора мелкий рогатый скот, и то - ненадолго: "На днях невыносимый дух стоял от дохлятины, головы валялись. Дышать было нечем. Я вышла в палисадник нарвать трав - задыхалась. Даже в саду невозможно находиться".

Городской фермер сдаваться не намерен, сообщает canal3.md. Говорит, выполнил предписания от А до Я. Свиней на днях заколет, а коз увел в поле, где обустроил им хлев: "Как это я их не вывез? Вот, еду сейчас к ним, в машине бочка для молока, я их там подоил, процедил. И пенопластом запасся, буду утеплять", сказал владелец животных Ион Зара.

На пенопласт большой надежды у фермера нет - говорит, как похолодает, парнокопытные вернуться домой, в тепло. И запах зимой, по его мнению, не так сильно будет беспокоить соседей.

Те от таких заявлений радостней не становятся. А в мэрии говорят, что свое дело сделали, и проверять, выполняет ли мужчина предписание у чиновников времени нет, поскольку их рабочий график не совпадает с графиков выпаса мелкого рогатого скота.

Миниферма среди многоэтажек действует несколько лет.