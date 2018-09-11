США и Россия оказались в лидерах по загрузкам пиратского контента

США возглавили рейтинг по количеству загрузок пиратского контента в пиринговых сетях. Количество таких скачиваний на территории страны с января 2017 г. по май 2018 г. составило 1,7 млрд. Такие данные приводят специалисты по кибербезопасности из Irdeto.

Далее в топе следует России с показателем в 1,64 млрд. Также в список вошли Бразилия (1,17), Индия (965 млн) и Нидерланды (636 млн).

Irdeto изучила статистику просмотров более чем 400 популярных кинофильмов и телешоу с использованием собственного алгоритма P2P Business Intelligence. Анализ показал, что 28% программ цифровых видеосервисов загружены из пиринговых сетей.



Отдельные эксперты рассчитывают на снижение пиратства в пиринговых сетях в связи с развитием стриминга и прямых загрузок, однако представители Irdeto полагают, что новые практики редистрибуции контента не приведут к отказу от устаревших незаконных технологий в краткосрочном периоде.

Правообладателям следует обратить пристальное внимание на обеспечение безопасности оригинальных программ, передает gmbox.ru.



В список стран с самым высоким уровнем видеопиратства вошли США, Россия, Франция, Германия, Австралия, Бразилия, Канада, Греция, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Пакистан, Филиппины, Саудовская Аравия, Южная Африка, Испания, Великобритания и Украина.