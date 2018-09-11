Погуляли на 3 миллиона: двое школьников с лопатами разгромили кафе в Крыму

В Крыму двое школьников за три часа разгромили закрытое на лето кафе, так что его ремонт обойдется в 3 миллиона рублей. Последствия разгула подростков сняли на видео.

Целью учащегося восьмого класса школы в селе Петровка Красногвардейского района и его 10-летнего приятеля стал клуб Gallery, куда школьники забрались днем 9 сентября. Осмотрев помещение, товарищи принялись с помощью лопаты крушить увеселительное заведение — под горячую руку попали электронные турникеты, раздевалка, мебель, люстры, диджейские пульты, колонки, микрофоны, телевизоры на стенах, кофе-машина и посуда, передает Вести.ру. Под занавес они залили все вокруг порошком из огнетушителя.

На пороге разгромленного кафе, когда усталые приятели уже покидали "поле боя", они столкнулись с владельцем заведения и тут же убежали. После осмотра места происшествия полицейские отправились к родителям юных тусовщиков.

Теперь родственникам предстоит решить, как они будут расплачиваться с владельцем кафе, который предварительно оценил нанесенный ущерб в 3 миллиона рублей.