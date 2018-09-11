Ученые: улыбка вовсе не означает радость

Улыбка у нас ассоциируется с радостью и удовлетворением. Некоторые психологи даже говорят, что просто изобразив улыбку перед зеркалом, вы почувствуете себя счастливее. Однако исследователи из Медицинской школы Брайтона и Сассекса (Англия) утверждают, что улыбке соответствует несколько иная эмоция.

В эксперименте, посвященном улыбке, участвовало 44 человека в возрасте от 18 до 35 лет. Им предложили пройти на компьютере викторину по географии, состоящую из нескольких вопросов. Вопросы были заведомо сложными, чтобы испытуемые наверняка ошибались. Все участники взаимодействовали с компьютером тет-а-тет, в то время как выражения их лиц записывались скрытой камерой на видео.

После викторины участникам было предложено оценить свой субъективный опыт, используя 12 эмоций. Параллельно их спонтанные выражения лица, записанные ранее в ходе викторины, анализировались компьютером. В первую очередь ученых интересовали улыбки, которые были ранжированы по шкале от 0 до 1.

Анализ показал, что состоянием, которое больше всего ассоциировалось с улыбкой, было «участие», а не «радость». Так, испытуемые почти не улыбались в те моменты, когда пытались вспомнить ответы на вопросы викторины. Но они очень часто улыбались сразу после того, как компьютерная игра сообщала им, верный ответ они дали или неверный. И, как это ни удивительно, участники чаще и сильнее улыбались, когда им говорили об ошибке. По словам самих участников, в момент сообщения об ошибочном ответе они хотели выказать понимание и принятие этого факта, передает Вести.ру.

Исследователи полагают, что улыбка действует прежде всего как социальное топливо, нежели является отражением субъективных переживаний. Теория поведенческой экологии говорит о том, что все улыбки являются инструментами, используемыми в социальных взаимодействиях. Эта теория утверждает, что жизнерадостность не является ни необходимой, ни достаточной для того, чтобы улыбаться.