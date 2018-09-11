Задержан маньяк, изуродовавший трех девушек на Ставрополье

Больше года ушло у ставропольских следователей на то, чтобы выйти на след и задержать обливавшего девушек кислотой молодого человека. Подозреваемым оказался 19-летний студент медицинского колледжа из Буденновска, отмечает региональное управление СКР.

Первой жертвой "кислотного маньяка", как прозвали злоумышленника, стала 15-летняя девушка — днем 20 июня 2017 года он, проезжая мимо на велосипеде, плеснул ей в лицо кислоту и тут же скрылся. Спустя три дня молодой человек повторил "заезд", тогда от его рук пострадали местные жительницы 15 и 16 лет.

Пострадавших доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести, а оперативники взялись за поиски велосипедиста. С тех пор эксперты отобрали образцы ДНК более чем у 2 тысяч человек с тем, чтобы сличить их с обнаруженными на банке из-под кислоты, оставленной на месте преступления. На днях подозреваемого задержали, он уже сознался в содеянном, пояснив, что таким образом вымещал злость.