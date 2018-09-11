"Мир, возможно, меняется, но не он": Сталлоне объявил о съемках "Рэмбо-5"

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне объявил о скором начале съемок пятого фильма о Рэмбо. Действие картины на этот раз будет происходить в Мексике.

"Приступаю скоро и очень взволнован. Мир, возможно, меняется, но не он... Ничто не закончено!" - написал 72-летний Сталлоне в своем официальном "Инстаграме".

Никаких других подробностей о новом фильме актер не привел, отмечает ВВС.

В мае издание Screen Daily сообщало, что производство пятого фильма о Рэмбо должно начаться в сентябре. По данным портала, съемки пройдут в Лондоне, Болгарии и на Канарских островах.

Screen Daily также привел краткий синопсис будущего фильма. Постаревший ветеран Вьетнамской войны Джон Рэмбо живет на ранчо в Аризоне и борется с посттравматическим стрессом. Внезапно он узнает, что его внучка уехала в Мексику на праздник и пропала.

"Затем следует жестокий спуск в ад, когда Рэмбо выявляет преступную сеть по торговле людьми. Он объединяет усилия с журналистом, чью сестру тоже похитили, и использует все свои навыки для спасения девушек и борьбы с жестоким криминальным лидером", - говорится в синопсисе.