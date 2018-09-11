В Молдове выросло промышленное производство

Промышленные предприятия Молдовы произвели в январе-июле продукции на 7,5% больше, чем год назад. При этом Бюро статистики (НБС) утверждает, что с учетом количества рабочих дней и сезонных корректировок рост почти втрое больше - 13%.

Этому способствовало, в основном, увеличение производства в добывающей (на 8%) и перерабатывающей промышленности (на 7,8%), передает Инфотаг.



Наиболее впечатляющий рост отмечен в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов - на 45,4%, электрооборудования - на 29,3% и обработке кож - на 20,5%. В то же время, резко сократился выпуск машин и оборудования - на 35,8%, медикаментов - на 32,2%.

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