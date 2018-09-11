В Испании поймали обокравшего Шакиру вора: он контролировал криминальные группы в Барселоне

В Каталонии задержали вора в законе Гочу Майсурадзе, который обвиняется в краже имущества в доме Шакиры и ее супруга Жерара Пике.

Согласно данным Estrella Digital, мужчина, известный под прозвищем Гогита, был задержан с восемью подельниками. По информации издания, он контролировал криминальные группы, грабившие дома состоятельных людей на побережье Средиземного моря и в Барселоне.

От грабителей Гогита требовал половину украденного имущества. В случае отказа расправлялся с членами группировки.

В настоящее время он обвиняется в избиении людей, а также похищении и пытках. Каталонский суд отказывается отпускать его под залог, как и его восемерых подельников, передает korrespondent.net.