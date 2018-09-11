BMW слетел с трассы и врезался в дерево около Комрата

Серьезное ДТП произошло вблизи муниципия Комрат. Там автомобиль марки BMW слетел с трассы и врезался в дерево. Один человек был доставлен в больницу.

Инцидент произошел днем 10 сентября, рассказала новостному порталу Gagauzinfo.MD офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан.



По ее словам, авария случилась на 78 километре автодороги М3. 38-летний житель села Рошу, Кагульского района, двигавшийся на юг на автомобиле марки BMW не справился с управлением. Машина съехала с дороги и на полном ходу врезалась в дерево.



В результате аварии пассажир автомобиля - житель города Кагула 1992 года рождения - был доставлен в больницу с диагнозом ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма.



На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи и спасатели.

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