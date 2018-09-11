Задержан грабитель, напавший на женщину на автобусной остановке в столице

Правоохранители задержали 35-летнего жителя столицы, который 15 июля ограбил женщину на автобусной остановке.

Злоумышленник напал на потерпевшую, когда она ждала транспорт по улице Петриканской, присвоив мобильный телефон стоимостью пять тысяч леев.

Как сообщили в полиции, мужчина признал свою вину и заявил, что у него нет денег на жизнь. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления и квартирные кражи.

Было открыто уголовное дело. Подозреваемому грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.