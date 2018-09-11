Потерявшаяся и впоследствии найденная собака помогла оправдать сантехника из Орегона, осужденного за сексуальные преступления против дочери, сообщила в понедельник в заявлении общественная организация Oregon Innocence Project, занимавшаяся данным делом.
"Обвинительное заключение против нашего клиента Джоша Хорнера сегодня было отменено судом по ходатайству окружного прокурора Джона Хаммела. Господин Хорнер был признан виновным не единогласным решением присяжных в сексуальном насилии в отношении своей собственной дочери. Он не совершал этого преступления", — сообщила организация.
Хорнер уже начал отбывать срок в 50 лет тюремного заключения и обратился к общественной организации за юридической помощью.
В данном деле не было ни следов ДНК, ни каких-либо материальных улик, ни свидетелей, лишь показания несовершеннолетней дочери обвиняемого. Активисты выяснили, что девочка уже жаловалась на издевательства со стороны матери, и эти обвинения были признаны несостоятельными. Кроме того, истица заявила, что ее отец застрелил принадлежащего семье черного лабрадора Люси, чтобы запугать ее и заставить молчать.
Однако собаку удалось найти. Как и утверждал обвиняемый, она оказалась жива, передает РИА Новости.
"Собака по имени Люси не была застрелена. Собака Люси жива и хорошо себя чувствует. Мой специалист и специалист Oregon Innocence Project нашли Люси, подтвердили, что это она, провели с ней немало времени, сфотографировали ее", — заявил прокурор суду. Где нашли собаку, не сообщается.
Прокурор сказал также, что не может быть уверен, что обвиняемый не совершал преступления. Однако прокурор теперь уверен, что давшая показания несовершеннолетняя лгала под присягой при даче показаний. Судья согласился с этими доводами, дело было закрыто, и Хорнер вышел на свободу.
"Мы с (женой) Келли готовы начать собирать куски своей разбитой жизни", — заявил он после освобождения. Хорнер поблагодарил прокурора, который пошел на необычный шаг и сам ходатайствовал о закрытии дела в связи с новыми открывшимися обстоятельствами.
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