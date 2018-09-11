Три новых вида рыб найдены в Тихом океане

На дне Перуанской впадины глубиной от 6 до 8 км ученые обнаружили новые необычные виды рыб.

Новые виды были обнаружены с помощью анализа видео и фотографий, полученных с глубоководного зонда. Среди них новая разновидность морских слизней, которые могут свободно жить на такой глубине, не опасаясь хищников, отмечает Моя планета.

"Как показывают съемки, на дне впадины много беспозвоночных, которыми питаются липаровые (морские слизни), поэтому они там процветают", - рассказал доктор Томас Линли из команды морских биологов Университета Ньюкасла.

Специалистам также удалось поймать и поднять на поверхность несколько экземпляров в специальной камере. Физическое изучение затруднено тем, что морские слизни при нормальном давлении и температуре буквально распадаются на части. Среди обнаруженных новых видов есть и ракообразные размером с человеческую руку.