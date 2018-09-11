Шахтеры обнаружили огромные золотые самородки в Западной Австралии

В Западной Австралии шахтеры обнаружили два огромных камня с обильными вкраплениями золотой породы. Каждый из этих камней стоит, по предварительным подсчетам, миллионы долларов, сообщили в добывающей компании RNC Minerals.

в самом большом самородке, который весит 95 килограммов, содержится около 2400 унций золота (это более 70 кг).

В компании уточнили, что на прошлой неделе из шахты вблизи Калгурли удалось добыть золота на сумму около 11 млн долларов. Находку шахтеров оценивают как очень редкую, передает .

"Люди все еще находят самородки на территории золотых приисков, но обычно они весят всего несколько унций", - сказал профессор Сэм Спиринг, руководитель австралийской горнодобывающей школы в университете Кертин.

Золотодобытчики оценили больший из камней примерно в 3 млн долларов, а второй самородок весом 63 килограмма (в нем 1600 унций золота) - в 1,9 млн долларов.