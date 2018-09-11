Китаец создал гигантский боевой робот-танк

Китаец создал робота-трансформера, который может работать в двух режимах: танка и гуманоида. Свое изобретение он испытывает на улицах города, привлекая внимание прохожих. Об этом пишет SoraNews.

Робот был создан к фестивалю Taobao Maker Festival - мероприятию, которое ежегодно проводится в стране. В нем принимают участие инженеры, которые демонстрируют необычные изобретения.

Созданный китайцем робот может вместить как пилота, так и еще одного пассажира, передает korrespondent.net.

Мужчина заранее предупредил об испытаниях робота полицию. В правоохранительных органах разрешение дали, однако велели держаться от дорог подальше, чтобы не вызывать заторы.