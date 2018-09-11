МВД: Ещё в апреле Бюро миграции отказало в политическом убежище туркам, высланным из Молдовы

Бюро миграции и убежища отказало в предоставлении политического убежища гражданам Турции, которые были высланы 6 сентября из Республики Молдова.

Информацию подтвердила для Ziarul NAȚIONAL советник министра внутренних дел по связям с общественностью Алина Збанкэ. "По требованию Службы информации и безопасности, БМУ отказало в апреле этого года предоставить им политическое убежище. Эти граждане были оповещены о решении в письменном виде, отправленном почтой", - заявила Алина Збанкэ.

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