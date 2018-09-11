В Днепре спасли ребенка, который выпал с десятого этажа

В украинском городе Днепр спасли ребенка, который выпал с десятого этажа.

В Службу спасения утром этим утром сообщили о том, что маленький ребенок выпал с балкона жилого дома на улице Электрической. Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что девочка 2016 года рождения находилась в квартире одна, без присмотра родителей. Она вышла на балкон и залезла на стул. После чего наклонилась через перила и упала на веревки балкона на девятом этаже, передает korrespondent.net.

Ребенок был спасен жителем дома, который зашел в квартиру и снял девочку с веревок на балконе.

Для дальнейшего обследования ребенка вместе с матерью каретой скорой медицинской помощи направили в Днепровскую областную детскую клиническую больницу.