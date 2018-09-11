В Индии произошло крупнейшее за последние несколько лет ДТП: погибли 50 человек

Автобус с паломниками упал в ущелье в Индии. Авария произошла в штате Телингана на юге страны. По данным правоохранительных органов, жертвами ДТП стали 50 человек.

"К настоящему времени нам известно о 50 погибших, среди них есть дети. Число пострадавших составляет около 20 человек, в том числе тяжело раненые. Все они доставлены в больницы", — сказал представитель полиции.



"Это одно из самых крупных ДТП не только в Телингане, но и в Индии за последние несколько лет", — добавил собеседник РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник утром в округе Джагтьял. Автобус, в котором, по подтверждённым данным, находились порядка 70 человек, в том числе паломники и члены их семей, направлялся через горный перевал к знаменитому святилищу Кондагатту. Полиция придерживается мнения, что наиболее вероятной причиной аварии стал отказ тормозов. Перевернувшись несколько раз, автомобиль рухнул в пропасть вместе с находившимися в нем людьми.

К настоящему времени спасательные работы на месте аварии завершены, подтвердили в полиции. Власти ведут расследование случившегося.