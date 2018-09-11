Разрешение на поставки фруктов и овощей в Россию с 2015 года получили 54 производителя из почти 250 желающих

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов получило заявки на экспорт в Россию фруктов и овощей от 248 сельскохозяйственных предприятий, но с 2015 года и по сей день только 54 из них получили разрешение Россельхознадзора. Об этом заявил сегодня генеральный директор ANSA Георгий Габерь на встрече с группой специалистов российского ведомства.

Приоритетом экспорта растительной продукции на российский рынок пользуются предприятия, зарегистрированные на левом берегу Днестра или в Гагаузской автономии, отметил Габерь. Помочь расширить экспорт на российский рынок может отказ от разрешительных списков, а право на торговлю должно предоставляется всем предприятиям, отвечающим требованиям Россельхознадзора, считает чиновник. Специалисты из обеих обеих стран также обсудили вопрос расширения двустороннего сотрудничества, в особенности увеличения объема экспорта животноводческой продукции в Россию, передает Молдпрес.

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