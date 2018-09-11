Жительница Воронежа провела взаперти полгода и умерла от истощения

55-летняя жительница Воронежа провела взаперти полгода и умерла от истощения. Женщина заперлась еще в начале марта и наотрез отказывалась открывать дверь.

На днях соседи почувствовали нехороший запах, идущий от ее квартиры, и, подозревая худшее, вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли запертую на замок и цепочку дверь с заклеенным глазком и обнаружили труп истощенной женщины.

Соседка Ирины, Анна Ивановна, ставшая понятой при вскрытии квартиры, рассказала о возможных причинах поведения затворницы журналистам местной газеты: "Она очень трусливая была. Я хорошо знала её родителей, которые, пока были живы, её опекали. Единственный ребёнок, инвалид детства, в четырёхкомнатной квартире… Они боялись, что после их смерти кто-то захочет обмануть Ирину и отнять жильё. Поэтому научили её быть очень недоверчивой и бояться всего и всех."

Все время, пока женщина жила взаперти, она наотрез отказывалась от помощи соседей, журналистов и социальных служб, запрещая слабым своим голосом трогать дверь своей квартиры кому бы то ни было — и это было ее законное право, как взрослого дееспособного человека, которым она формально являлась, пишет Вести.ру.

К несчастью, у врачей не было возможности сделать соответствующее медицинское заключение, что позволило бы оказать помощь запершейся женщине без ее согласия — для этого Ирине надо было открыть дверь социальным службам и согласиться на обследование.

Выводы о психическом расстройстве погибшей специалисты могли сделать лишь косвенные, основываясь на свидетельствах соседей затворницы, рассказывающих о странном поведении Ирины незадолго до того, как она навсегда отгородилась от внешнего мира.