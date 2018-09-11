В центре Киева стреляли в девушку

В Киеве на Большой Васильковской во вторник, 11 сентября, стреляли в девушку. Происшествие случилось около 13:00, рассказал журналистам ее молодой человек.

Пара сидела на скамейке во дворе дома, как вдруг они услышали резкий хлопок. Через мгновение выяснилось, что у 20-летней девушки потекла кровь из правой руки.

На место немедленно вызвали медиков и патрульных. Врачи на месте оказали первую помощь пострадавшей, ее жизни ничего не угрожает, передает korrespondent.net.

По предположению парня девушки, стрелять могли из окна или балкона одного из домов, стоящих рядом. Также, по предварительным данным, оружие было травматическим.

На данный момент правоохранители разыскивают стрелка и опрашивают возможных свидетелей.