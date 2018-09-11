Операция по задержанию сирийцев, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния: они пытались подкупить чиновников из Молдовы. ВИДЕО

Антитеррористический центр Службы информации и безопасности (СИБ) вместе с прокуратурой антикоррупции (ПА) задержали четырех сирийцев и двух молдаван, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния.

Задержание произошло в июле этого года, а одного из иностранцев суд обязал выплатить штраф в размере 110 000 леев, - говорится в пресс-релизе прокуратуры антикоррупции, который цитирует ziarulnational.md.

В ходе следствия были задокументированы действия шести граждан, проживающих в Кишиневе, включая четырех сирийцев. Их подозревают в использовании схемы подкупа сотрудников Бюро по миграции и убежищу для разрешения нескольким иностранным гражданам из зон с повышенным риском терроризма приехать и легализоваться на территории Молдовы.

По словам прокуроров, осужденный обратился к другому иностранному гражданину, проживающему в Кишиневе, который утверждал, что за 4 000 евро может оказать влияние на должностных лиц из Бюро по миграции и убежищу, чтобы те выдали разрешение на проживание в Молдове для иностранца, в чем ранее ему было отказано.

Получив денежные средства, он попытался решить проблему, обратившись к некоторым чиновникам и предлагая различные суммы денег. Молдавские правоохранительные органы проследили и задокументировали все действия, в том числе этап, когда деньги были переданы государственным служащим, которые должны были упростить приезд иностранцев в страну. Задержанные полностью признали свою вину.

Прокуратура антикоррупции объявила, что два обвиняемых находятся под предварительным арестом, один - под домашнем арестом, а трем запрещено покидать территорию Молдовы. Антитеррористический центр СИБ и ПА продолжают расследование с целью выявления всех должностных лиц и иностранных граждан, участвующих в этой схеме.