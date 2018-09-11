Компания Mercedes-Benz представила свой революционный концепт - Vision URBANETIC. Новинка предназначена для перевозки людей и грузов в городах, промышленных предприятиях и аэропортах.
Автомобиль-трансформер должен позволить уменьшить потоки, и заодно - улучшить качество жизни в городах за счет сокращения количества транспорта на улицах, передает korrespondent.net.
По задумке создателей, он должен стать частью экосистемы, которая подстроится под постоянно меняющиеся транспортные задачи.
Что касается вместительности, то Vision URBANETIC способен одновременно перевозить до 12 пассажиров и объем груза до 10 кубических метров. Для каждого из вариантов созданы специальные модули.
Заменять модули можно как автоматически, так и вручную. Однако в первом случае это может занять до нескольких минут.
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