Москвичу не дали улететь на отдых с семьей из-за тезки

В неловкую ситуацию попал житель Москвы в аэропорту. Он не смог с семьей отправиться в долгожданный отпуск из-за больших долгов.

Пограничники заявили, что Владимир Лазарев несколько лет не платит алименты. Мужчине сначала пришлось доказывать супруге, что он не ведет двойную жизнь, а после — сотрудникам воздушной гавани, что попал в стоп-лист по ошибке. В итоге жена с ребенком улетели за границу без Владимира.

После недолгих разбирательств стало понятно, что злостный неплательщик — вовсе не этот Владимир, а другой — его полный тезка. Совпадают у них не только фамилии, имена и отчества, что само по себе редкость, но и дата, и даже место рождения. Единственное отличие — адреса регистрации и номера паспортов.



О сложившейся ситуации Владимир сообщил в заявлении в службу судебных приставов и спустя неделю решил снова попробовать пересечь границу. Но погреться в лучах черногорского солнца не вышло и в этот раз.



Приставы, похоже, и сами не до конца понимают, как решить проблему. С горькой иронией рекомендовали в телефонном разговоре сменить фамилию. Для Владимира этот отпуск, очевидно, уже окончательно испорчен, скоро выходить на работу. Впрочем, оставлять все как есть мужчина не собирается. Говорит, что решение проблемы намерен искать в суде, передает ntv.ru.