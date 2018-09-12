Погоня на Буюканах: в столице задержали угонщика

20-летнего угонщика задержала минувшей ночью полиция. Он угнал авто со двора жилого двора на Буюканах

Сотрудники Батальона быстрого реагирования преследовали подозреваемого. Пытаясь скрыться от погони, юноша врезался на машине в столб.

По данным полиции, задержанный - уроженец Сорокского района.

Во время дачи показаний выяснилось, что молодой человек угнал и бросил на дороге еще два автомобиля. Но позже он стал все отрицать: "Какие машины? Я же тебе говорю, что никакие машины я не угонял. Или тебе непонятно? Я просто ходил по улицам, может, с какой-нибудь девушкой хотел погулять".

Заведено уголовное дело. Ведется следствие.